產險爭取遲延利息年利率調降 金管會：開放態度討論

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（中央社記者謝方娪台北13日電）保險法明定，若保險公司因可歸責自身事由以致未在規定期限內給付理賠金，應給付遲延利息年利1分，產險公會爭取調降此項利率水準，金管會表示，目前市場利率水準確實較條文訂定時低，未來將持開放態度邀專家學者就此討論。

保險法第34條明定，保險公司應於要保人或被保險人交齊證明文件後，於約定期限內給付賠償金額，若無約定期限，應於接到通知後15日內給付，若保險公司因可歸責自身事由致未在規定期限內給付理賠金，應給付遲延利息年利1分，相當年利率10%。

產險公會認為，此條文立法至今已歷經27年，相較立法當時經濟環境背景，目前擔保放款融通利率及1年期存款牌告利率均已大幅下降，加上近年政府對金融業強化監理強度、提高金融消費者保護措施，保險公司藉故拖延給付情況已然式微，希望金管會調降此項法定利率水準。

金管會官員告訴中央社，此條文修訂於1997年，時空背景距今確實已有一段時間，現在市場利率水準亦較立法當時低，未來檢討修正保險法時，會將業界意見納入考慮，持開放態度邀學者專家共同討論適切的遲延利息年利率水準。

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官員指出，若保險事故發生，保險公司本應依約定期間儘速給付理賠金，並非每件保險理賠案都會適用延遲利息，僅在理賠延遲可歸責於保險公司前提下，才會有延遲利息產生，因此此條文本身即帶有懲罰性質，隨時空背景變化，延遲利息法定利率落在多少才是合理，會再對此研議評估。

官員說，主管機關會持開放態度看待問題，若業界建議對市場不會有不利影響、對消費者權益亦沒有直接影響，可持開放態度討論，但此事涉及保險法修正，後續會再參考時下市場利率水準、衡酌立法意旨，並廣納專家學者意見，亦不排除參考國外規範進行討論。（編輯：楊凱翔）1131213