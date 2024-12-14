導入AI打造綠色機房 42歲台電大樓奪智慧建築獎

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（中央社記者曾智怡台北14日電）42歲的台電大樓憑藉導入AI人工智慧調控空調系統、打造綠色機房及水資源再利用系統，年節電逾160萬度電、省4000噸水，獲內政部黃金級智慧建築肯定，與台積電、惠普國際科技大廠進駐的TFC南港經貿大樓等7件知名建築共享榮耀。

內政部13日舉行第4屆「優良智慧建築作品」頒獎典禮，台電以台電大樓榮獲黃金級智慧建築肯定，內政部政務次長董建宏表示，台電大樓導入節能機制並數據量化其效益的智慧化轉型過程，是國內既有建築改善的典範案例。

台電透過新聞稿指出，位於台北公館的台電大樓是台電總部與全台電力心臟所在，1982年完工時，27層樓、114公尺的樓高是全台第一棟超過100公尺高的建築。

台電表示，42年過去，這棟老建築持續透過導入AI人工智慧調控空調系統、打造綠色機房及水資源再利用系統，1年仍可節電超過160萬度、節水近4000噸，因而曾獲美國綠建築認證LEED白金級最高榮譽，與台北101大樓並列。

台電強調，確保供電穩定同時，也持續投入節能以身作則，如在大樓用電占比最高的空調系統，不僅結合工研院磁浮離心冰水主機技術翻新空調系統，並於2022年首度啟用空調箱自動化系統，去年再進一步導入人工智慧系統，透過大數據分析，讓大樓空調系統可隨外在環境溫度智慧調節。

針對需全天候使用空調冷卻的資料計算中心，台電量身打造為「綠色機房」，採密閉機櫃式空調，如同把機器裝入一個個大型冰箱，提高空調效率。

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節水部分，台電除全面換裝省水馬桶，節省30%沖廁用水，近年更善加利用大樓雨水、空調系統冷凝水，並於去年增加廚房蔬菜清洗水回收，設計打造「智慧化水資源貯留再利用系統」，以全自動化方式將回收水供應大樓花圃澆灌及沖廁使用。

據統計，台電大樓1年節水量近4000噸，2018年至今更累計供應超過2.5萬噸回收水，相當於可供應6公升省水馬桶沖廁逾400萬次。（編輯：張若瑤）1131214