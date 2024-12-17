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民間投資添利多 財部：政府有償取得機制納社宅長照

2024/12/17 15:51
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（中央社記者張璦台北17日電）民間擴大投資台灣添利多，財政部今天表示，考量有些民間投資的公共建設個案，雖有向使用者收費、但無法完全自償，因此引進「政府有償取得公共服務」機制，目前適用的建設類別，包含長照等衛福醫療設施、社宅等社會福利設施等5大類。

財政部完成促參2.0修法，不僅增加民間可參與投資的公共建設類別、模式，並成立履約爭議調解會解決爭議，也引進國際常見「政府有償取得公共服務」（有償PPP）機制。

財政部官員指出，先前已完成污水下水道及水利設施、環境污染防治、交通建設等3類公共建設的有償PPP政策評估，未來屬於向使用者收費、但無法完全自償的個案，也可透過政府付費的有償PPP方式辦理。

財政部官員表示，近期進一步將衛生福利及醫療設施、社會及勞工福利設施，納入可採有償PPP方式辦理的範疇，以具體建設來說，分別包含長照設施、社會住宅等，近期將發函給相關主管機關，以利未來案件順利推展。

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財政部官員進一步指出，目前上述5類設施，都與民眾生活息息相關，未來會視情況再滾動調整，考量是否新增納入其他設施種類至有償PPP範圍。

此外，財政部官員強調，政府現正推動「兆元投資國家發展方案」，財政部負責「創新促參推進機制」策略主軸，未來各部會在公共建設計畫研擬階段，將提早評估計畫是否適合以促參辦理，可增加促參案源，並協助解決促參執行與法規遭遇問題，以擴大引導資金投入國家建設，讓民眾享受更好的公共服務品質，並節省政府財政支出，達到政府、企業及民眾三贏。（編輯：楊蘭軒）1131217

#台灣
#財政部
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