重大裁罰限制業務緊箍咒 6家金融業未解禁

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（中央社記者謝方娪台北17日電）金管會今天公布，有6家金融業者因重大違規遭限制業務，截至目前尚未解禁，包括3家壽險、1家券商及2家投信，其中，宏泰人壽遭金管會限制不得新增不動產投資，迄今已逾5年未解禁，累計受限時間最長。

金融業若有重大違規，金管會除了給予一般常見糾正或罰鍰處分，還可能限制部分業務、投資或與利害關係人交易。若遭金管會祭出限制業務緊箍咒，必須挨過限制期限並經金管會認可改善情形後，才可恢復自由身。

金管會今天公布，截至目前為止，共6家金融業者遭限制部分業務，包括宏泰人壽、新光人壽、三商美邦人壽、康和證券、街口投信及國泰投信，因裁罰期限尚未屆滿或尚未獲金管會認可改善，還在業務受限名單中。

宏泰人壽自2019年7月30日遭金管會限制3年不得新增不動產投資，且須經金管會認可改善情形後才能恢復辦理，雖已超過3年裁罰期限，但宏泰人壽尚未取得金管會認可改善，因此目前不動產投資仍受限。

新光人壽因資金運用及不動產投資管理等缺失，2022年3月10日遭金管會限制3年內不得新增與新光傑仕堡健身等關聯企業進行授信或授信以外其他交易，限制期間至2025年3月10日止，屆期後新壽必須經金管會認可有改善才可恢復辦理。

三商美邦人壽資本等級未達標，但所提增資及財務業務改善計畫無法使資本水準回升至法定標準，今年7月間遭金管會開鍘，限制三商壽不得新增與利害關係人授信或其他交易，直至三商壽RBC達法定標準並報經金管會同意後始得恢復辦理。

街口投信2020年9月29日因街口託付寶廣告文宣及追募街口布蘭特原油正2期貨ETF未公平對待投資人等疏失挨罰，遭限制不得受理投資人透過電支帳戶申購買回所經理的「街口多重資產證券投資信託基金」，目前禁令尚未解除。

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不過，金管會證期局副局長高晶萍說明，街口投信已在今年11月向金管會函報內控專審報告，目前正在內部處理中，若後續街口投信獲得認可，即可解除業務限制。

國泰投信因全委投資經理人跟單，今年4月18日遭金管會開罰，1年內不得申報或申請募集投資於國外有價證券的證券投資信託基金案件，目前尚在受限期間中；康和證券則遭金管會裁罰，不得增加對子公司轉投資。（編輯：林淑媛）1131217