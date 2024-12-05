本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風影響11月CPI再破通膨警戒線 菜價飆近2年新高
首頁 / 產經

11月外資出走 累計淨匯入規模仍創同期新高

2024/12/5 18:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北5日電）金管會今天公布，受美國總統大選等不確定因素干擾，外資獲利了結後匯出部分資金，11月轉淨匯出12.97億美元，為近4個月首見單月淨匯出，但累計前11月淨匯入規模仍達315.17億美元，為金管會自2011年資料來同期最大淨匯入規模。

金管會揭露，整體外資（外資加計陸資）11月賣超上市櫃股票達新台幣2489.07億元，為金管會自2011年資料來單月第3大賣超金額，累計前11月賣超上市櫃股票達6971.84億元，為2011年資料來同期第2大賣超規模。

受美國總統大選等不確定因素干擾，外資在股市操作上先獲利了結，並匯出部分資金，今年11月整體外資單月轉淨匯出12.97億美元，終結先前連3個月淨匯入紀錄，但累計前11月淨匯入規模仍達315.17億美元，為金管會自2011年資料來同期最高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會說明，今年前10月國內上市櫃公司累計營收達35.58兆元，改寫歷年同期新高，年增11.92%，截至今年10月底台股本益比為22.27倍，現金殖利率達2.38%，加計股票股利為2.49%。

根據金管會證期局自2011年來資料，整體外資單月賣超上市櫃股票以2020年3月賣超3768.37億元最多，其次為今年7月賣超3379.06億元；累計前11月則以2022年度自台股提款最大力，當年度前11月整體外資賣超上市櫃股票高達1兆605.84億元。（編輯：潘羿菁）1131205

高晶萍
集保eCounter明年5月上線 股東改基本資料免臨櫃申購基金更便利 金管會修法規增價款匯撥彈性
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：