集保eCounter明年5月上線 股東改基本資料免臨櫃

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（中央社記者謝方娪台北19日電）台灣股務邁向數位化時代。金管會核准集保結算所經營eCounter平台，集保結算所第一階段規劃優先開放不涉及股權變動的電子化作業項目，包括讓股東可電子化申辦股東名簿開戶及變更基本資料等，預計2025年5月15日上線。

根據金管會規劃，eCounter平台將開放公開發行公司及股東無償使用，不過，公發公司必須先與集保結算所簽約，才能加入eCounter平台。

總統今年5月15日發布電子簽章法修正條文，金管會配合推動台灣股務數位化，今年10月25日發布函令核准台灣集保結算所可經營「公開發行公司股東以電腦網頁瀏覽器（PC版）電子申辦股東開戶及基本資料變更的股務事務資訊傳輸業務」。

取得金管會核准函後，集保結算所協助建置資料傳輸平台eCounter，擬提供公開發行公司股東可採數位簽章向公發公司或股務單位線上申辦股務事務，推動台灣證券市場邁向數位轉型。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，第一階段集保結算所預計開放不涉及股權變動的電子化作業項目，包括發行公司股東可電子化申辦股東名簿開戶及變更基本資料等，且優先開發電腦版功能，預計2025年5月15日上線。

所謂的變更基本資料，包括變更戶名、身分證字號、通訊或戶籍地址、連絡電話、股利配股的集保帳號、股利配息的銀行帳號等。

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高晶萍解釋，現行基本上資料變更均須洽股務代理機構辦理，若由不同股代負責，股東須一一洽不同股代、舟車勞頓申辦，相對不便利，未來集保結算所eCounter上線後，股東若想變更基本資料，透過電腦操作即可完成。

高晶萍進一步指出，後續集保結算所將開發手機版功能，並滾動檢討、盤點其他股務作業或項目放入eCounter申辦可能性，透過推動電子化取代紙本書面申辦，提高便民性的同時，也減少使用紙張，響應永續。（編輯：楊凱翔）1131119