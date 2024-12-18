郭智輝訪歐盟 創台歐經貿最高層實體對話首例

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（中央社記者劉千綾台北18日電）經濟部長郭智輝率團出訪歐洲，首站抵達比利時布魯塞爾與歐盟高層展開產業對話，創下台歐盟經貿高層首次實體對話首例。台歐雙方就產業合作、中小企業國際化及循環經濟等議題交流，期盼深化在機器人和AI領域應用合作。

台歐盟產業及經貿關係緊密，郭智輝近日出訪歐洲，分別與歐盟貿易總署總署長魏恩德（Sabine Weyand），及歐盟成長總署副總署長麥夫（Maive Rute），共同主持「台歐盟貿易暨投資對話（TID）」及「台歐盟產業對話會議（IPD）」。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿指出，郭智輝在貿易暨投資對話會議中，分享台灣在地緣政治與氣候變遷挑戰下，對全球經濟的重要性，並以台灣選定捷克為設立海外園區的首要目標為例，說明經濟部積極協助中小企業走向國際，除落實他提出的「境外關內」政策外，也協助民主友盟共同打造開放與韌性的供應鏈。

在產業對話會議方面，貿易署表示，雙方就台歐盟產業合作、機器人、中小企業國際化及循環經濟等議題深入交流。郭智輝強調，總統賴清德上任後提出5大信賴產業，在全球AI浪潮持續推進下，台灣將在半導體晶片矽島基礎上推動成為人工智慧之島，因此也樂見台歐盟雙方共同探索機器人、AI領域的應用，以因應全球智慧化挑戰。

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郭智輝也當面邀請歐盟成長總署明年組團訪台，舉辦「歐盟創新週」，透過舉辦一系列活動，持續深化台歐盟中小企業產業聚落交流與合作。

貿易署表示，歐盟為台灣第4大貿易夥伴，2023年雙邊貿易總額逾738億美元；在投資方面，歐盟為台灣最大的外資來源，自1952年至2023年，歐盟對台灣的投資金額達581億美元，台歐盟雙邊貿易及投資均顯著成長。（編輯：林淑媛）1131218