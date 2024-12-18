經長郭智輝與歐盟貿易投資對話 探討經濟安全

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（中央社記者田習如布魯塞爾17日專電）經濟部長郭智輝今天在布魯塞爾與歐盟貿易總署總署長魏恩德（Sabine Weyand）共同主持台歐「貿易及投資對話」。貿易總署表示，雙方探討貿易、經濟安全和供應鏈的發展與挑戰，並交流彼此因應之道。

郭智輝訪歐行程首站抵達歐洲聯盟（EU）總部所在的布魯塞爾，分別與歐盟貿易總署（DG Trade）和主管產業及內部市場的成長總署（DG Grow）舉行台歐「貿易及投資對話」（Trade and Investment Dialogue，TID）和「產業政策對話」（Industrial Policy Dialogue，IPD）。

歐盟貿易總署晚間發布新聞稿指出，除了前述主題，雙方也對日前就離岸風力發電國產化議題達成共識，互相表達感謝。歐盟並向台方強調有效落實共識的重要性。

歐盟在6月針對台灣離岸風電國產化政策，向世界貿易組織（WTO）提出爭端解決諮商，後在經濟部數次溝通後達成共識，台灣同意未來選商將不納入強制性國產化要求，並將協助目前開發商因應國產化困難，歐盟則同意暫停WTO程序。

根據歐盟新聞稿，歐方在對話中也再次關切歐盟農產品出口到台灣市場的問題。

貿易總署並強調，台灣是歐盟重要的貿易夥伴，擁有活躍的高科技部門和全球領先的先進半導體產業，對綠能和數位轉型非常重要。

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台灣與歐盟自1981年起即定期舉行「經貿對話會議」，2022年起歐盟首度將對話層級提升到部長級，並更名為「貿易及投資對話」，除了傳統貿易和投資主題，也納入具戰略意涵的議題。過去2屆對話均透過視訊進行，今年是此機制下雙方部長級高層的首度實體對話。

歐盟貿易總署指出，台灣是歐盟第13大貿易夥伴，2023年雙邊貨物貿易額達783億歐元（約新台幣2.7兆元）；歐盟也持續是台灣第一大外來直接投資（FDI）來源，2023年對台FDI總額29億歐元，大部分投資在離岸風電領域。（編輯：韋樞）1131217