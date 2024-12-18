尖點泰國新廠啟用 估2025年投入生產
2024/12/18 18:37
（中央社記者江明晏台北18日電）尖點科技今天舉行泰國新廠開幕儀式，第一期廠房已正式啟用，並完成進機及試產並啟動客戶廠驗作業，預計將於2025年正式啟用並投入生產。
尖點科技今天舉行泰國新廠開幕儀式，由集團董事長林序庭與總經理林若萍共同主持揭幕儀式，宣告泰國尖點正式開廠即將進入量產階段。
尖點表示，泰國廠坐落於巴真府304工業區，占地6萬1000餘平方公尺，第一期廠房業已正式啟用，並已於日前完成進機及試產並啟動客戶廠驗作業，預計將於2025年正式啟用並投入生產。
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尖點表示，泰國尖點為公司第一個除了台灣及大陸的海外生產據點，未來將成為尖點重要的成長動能之一。
尖點強調，泰國第一期提供PCB鑽孔服務，將以高精度設備及尖點自有品牌鑽針，針對高階HDI、伺服器及車載電子等PCB產品，提供鑽孔及鑽針再研服務，後續將視市場及客戶需求，持續擴充鑽孔服務規模及鑽針銑刀生產，提供鑽孔加工的解決方案。（編輯：楊凱翔）1131218
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