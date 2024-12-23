降匯率風險 3壽險年底前有望適用外匯準備金新制

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（中央社記者謝方娪台北23日電）助力壽險業降低外匯避險成本、平穩獲利，金管會今年8月公布外匯準備金新制，除了友邦人壽已搶先申請並獲金管會核准外，凱基人壽、新光人壽及台新人壽均已遞件，正由金管會審核中，今年底前有望取得核准。

近年外匯避險成本節節攀升，為減輕壽險業沉重避險負擔，金管會今年8月公布外匯準備金新制，包括開放壽險業申請將5類準備金轉列充實外匯準備金水位等，若有意適用新制，壽險公司必須先經董事會通過，再向金管會申請。

在金管會開放申請後，外商壽險公司友邦人壽搶頭香遞件，並獲准於今年9月起採用外匯準備金新制，另據了解，截至目前為止，凱基人壽、新光人壽及台新人壽已陸續申請，正由金管會審核中，均可望於年底前核准。

其中，以新壽將新台幣120億元投資性不動產增值利益、56.5億元不動產增值特別準備金及0.6億元重大事故準備金，合計約申請177億元轉列至外匯準備金，規模最高。目前新壽外匯準備金餘額逾230億元，一旦獲准，外準金水位將大幅成長近8成，可望充裕抵禦匯率風險能力。

富邦人壽及三商美邦人壽均表態有意申請外匯準備金新制，富邦人壽申請時點會綜合評估新台幣兌美元相對價位、台幣走勢及外匯準備金水位等，三商壽則表示，會考量新台幣走勢、台美利差及外匯準備金餘額，原則上將於2026年接軌前提出。

近年台美利差擴大，即使2023年全年新台幣兌美元變動不到1角，壽險業全年付出的避險成本達3602億元，飆上歷年新高。今年前10月新台幣兌美元貶值逾4%，壽險業避險前兌換利益高達5658億元，但避險代價亦已砸下3263億元，全年不排除再探新高。

金管會今年8月拍定外匯準備金新制，涵蓋2大重點，首先，新制提高外匯準備金額外提存及沖抵比率至100%，即若壽險業避險後有匯損，可使用外匯準備金全額沖抵，但若有匯兌利益亦須100%提存。

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其次，新制開放壽險業將不動產增值特別準備、營業損失準備、重大事故準備金收回、自願強化提存準備、其他強化提存準備共5類準備金轉列至外匯準備金，充實外匯準備金水位。

一家壽險高層說，因結構性問題，壽險業高比例投資海外，免不了匯率風險，外匯準備金新制可控制避險成本支出、穩健公司結構，但新制要求若有匯兌利益須100%提存，今年新台幣走貶，若要損益表好看或有配息考量，部分壽險公司可能會再斟酌申請時點。（編輯：張均懋）1131223