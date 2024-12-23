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美PCE數據低於預期緩和降息步伐疑慮 亞股隨美股勁揚

2024/12/23 18:54
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（中央社香港23日綜合外電報導）美國上週公布的個人消費通貨膨脹數據比預期低，緩和了投資人對美國聯邦準備理事會（Fed）明年可能採取更鷹派利率立場的疑慮，亞洲股市今天收盤跟隨美國股市上週收尾時勁揚。

法新社報導，上週股市遭逢沉重賣壓，引爆點是聯準會發布的利率展望暗示，美國央行官員未來12個月的降息步伐恐怕將不如外界原先預期。

所幸20日出爐的數據顯示，聯準會偏好的通膨指標、美國個人消費支出物價指數（PCE）11月年增率為2.4%，雖較10月升溫但低於預期。這項消息為市場帶來一些樂觀氣氛，投資人看好利率決策官員將有空間繼續降息。

美國公債殖利率上週一度衝上5月以來最高點，因為芝加哥聯邦準備銀行（Chicago Fed）總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）對於通膨率正在重返聯準會目標2%表示有信心。但最新PCE數據傳出後，美債殖利率應聲回落。

美股3大指數上週最後交易日收盤全部上漲逾1%。亞洲股市今天大多跟隨勁揚，為本週因耶誕節假期縮短的交易拉開穩健序幕。

東京股市收盤揚升1.2%，香港股市上漲0.8%，雪梨、新加坡、首爾、台北、馬尼拉和曼谷股市也都收高。惟上海股市終場下跌0.5%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1131223

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投資人重拾信心 亞股大多跟隨美股收高
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