AI動能推升股價 蘋果市值逼近4兆美元有望寫歷史

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（中央社紐約23日綜合外電報導）蘋果公司市值正逼近4兆美元大關，有望成為史上首家市值達此門檻的企業。蘋果令市場期待已久的人工智慧（AI）功能，重振低迷的iPhone銷售，投資人對此進展為之振奮。

路透社報導，蘋果（Apple）自11月初以來股價已勁揚約16%，市值增加逾5000億美元，目前在4兆美元市值爭霸戰上，領先輝達（Nvidia）及微軟（Microsoft）。

金融機構Maxim Group分析師佛特（Tom Forte）指出，蘋果股價最近上漲反映了「投資人對AI的熱情，並且期待AI將帶來iPhone升級超級週期」，他給予蘋果「持有」評級。

全球目前有3家企業市值超過3兆美元，包括蘋果、輝達及微軟，其中蘋果是史上首家市值突破3兆美元的公司。（譯者：陳正健）1131223