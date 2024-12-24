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輝達勁揚美股收高 法人：台股留意外資長假效應

2024/12/24 08:23
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（中央社記者吳家豪台北24日電）輝達（NVIDIA）漲逾3%，帶動科技股走揚，美股收高。投顧法人指出，台股週一站回所有均線之上，但受到外資長假效應影響，成交量無法有效放大，預期年底前仍將震盪盤堅。

美股道瓊工業指數23日漲66.69點或0.16%，收42906.95點，標準普爾指數上揚43.22點或0.73%，收5974.07點；那斯達克指數勁揚192.29點或0.98%，收19764.89點，費城半導體指數漲153.83點或3.10%，收5118.75點。

台股23日開高走高，台積電、鴻海等權值股衝鋒，加上內資與集團衝刺年底作帳行情，台股終場收在23104.54點，飆漲594.29點，寫台股史上第7大漲點紀錄。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超新台幣451.04億元。其中，外資罕見在耶誕休假期間大舉買超逾392億元，除了面板雙虎外，多數青睞金融股和熱門ETF，也敲進台積電逾1.7萬張。

產業訊息部分，虛擬實境（VR）廠商宏達電連26季虧損，宏達電全球業務副總裁黃昭穎23日受訪表示，宏達電近年「有系統、有意識地在轉型」，硬體方面持續投資，但會增加高毛利軟體內容和加值服務銷售，預估每年都有高雙位數成長比例。

鴻海23日晚間公告，集團加碼人民幣6億元（約新台幣26.9億元），轉投資中國大陸河南鄭州富士康新能源電池。（編輯：張均懋）1131224

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連虧26季 宏達電：高毛利軟體服務逐年雙位數成長宏達電攜手高市府 建造亞灣區戶外5G智慧場域
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