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連虧26季 宏達電：高毛利軟體服務逐年雙位數成長

2024/12/23 19:52（12/23 20:36 更新）
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HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎（左起）、經濟部產發署署長楊志清、高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺出席宏達電的高雄記者會，宏達電將在高雄亞灣區建造全台最大超過5萬3000平方公尺的戶外5G智慧專網場域，打造全台最具規模的沉浸式體驗基地。（HTC提供）中央社記者江明晏傳真 113年12月23日
HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎（左起）、經濟部產發署署長楊志清、高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺出席宏達電的高雄記者會，宏達電將在高雄亞灣區建造全台最大超過5萬3000平方公尺的戶外5G智慧專網場域，打造全台最具規模的沉浸式體驗基地。（HTC提供）中央社記者江明晏傳真 113年12月23日
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（中央社記者江明晏高雄23日電）宏達電連26季虧損，市場關注何時能轉盈，HTC全球業務副總裁黃昭穎表示，宏達電近年「有系統、有意識地在轉型」，硬體方面持續投資，但會增加高毛利軟體內容和加值服務銷售，預估每年都有高雙位數成長比例。

宏達電今天在高雄舉行記者會，宣布攜手高雄市政府、台灣港務公司高雄分公司、高雄港區土地開發公司、富鴻網和智宏網（G REIGNS），共同合作在亞灣區建造全台最大超過5萬3000平方公尺的戶外5G智慧專網場域，成為全台最具規模的沉浸式體驗基地。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎受訪指出，位於亞灣區棧柒庫的虛擬實境樂園Viveland，是繼台北三創、高雄草衙道後，宏達電在台灣的第3個VR體驗基地，屬於「部署適地性娛樂（LBE）授權」業務，在VR業務中占據很大比例。

他表示，台北三創、高雄草衙道的據點除了疫情之外，已年年獲利；位於亞灣區的場域投資在千萬元等級，預估一年內可步入獲利，尤其看好郵輪靠港一年可帶來新台幣14億至15億元的產值。

宏達電也在海外與合作夥伴發展LBE授權業務，黃昭穎說明，有合作聖家堂、聖母院等XR展覽，也有許多VR遊戲體驗，版圖擴及歐洲、美國等地；而LBE授權業務屬於VR業務中B2B企業市場，這幾年B2B市場成長非常快，與消費市場占比已各占一半。

隨著智慧型手機轉變為紅海市場，宏達電雖抓住VR業務轉型，但營運遲遲未能轉盈，已經連續26季虧損。針對何時能轉虧為盈，黃昭穎表示，宏達電來自硬體的營收還是非常大，但過去幾年不斷轉型，希望增加軟體內容和加值服務的銷售，其附加價值高、毛利也高。

他強調，近幾年宏達電「有系統、有意識地在轉型」，明年會持續朝這個角度前進；但硬體方面會持續投資，也會加速軟體服務銷售，預估每年會有高雙位數的成長比例。

他表示，宏達電雖然持續虧損，但一直在朝好的方向進步，這幾年毛利率維持40%左右，還有很多新的技術持續在投資。

至於頭戴式裝置價格趨勢發展，他表示，宏達電希望專注高階市場，沒有傾向跟風很低的價格；至於手機產品，他表示，和VR產品一樣，宏達電都會每年推陳出新，明年美國消費性電子展（CES），宏達電會在周邊飯店承租展示廳，邀請合作夥伴參與。（編輯：張良知）1131223

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