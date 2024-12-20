國科會：台灣72家新創前進CES 促主權AI創新應用

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（中央社記者張璦台北20日電）國科會主委吳誠文今天表示，已選出72家AI、數位醫療等5大領域的新創，明年赴美國參加全球消費性電子展（CES），開拓國際市場、串聯台灣供應鏈，讓新創成為國家發展主權AI創新應用的種子。

國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）今天舉辦CES 2025展前記者會。

行政院政委兼國科會主委吳誠文表示，CES 2025主題Dive In點出了新興科技的沉浸式應用，已深入遍及日常生活層面，這樣的理念與國科會強調的AI（人工智慧）引導百工百業應用創新一致。

吳誠文指出，72家入選新創將在明年1月的CES展會上，大秀台灣新創科技實力，希望藉此開拓國際市場、串聯台灣供應鏈，讓新創團隊成為國家發展主權AI創新應用的種子。

吳誠文說，台灣過去奠基在高科技製造產業上，未來將走向「不只有高科技硬體製造、也能有創新應用服務機會」的時代；他也預告，明年1月3日將在台南啟動新方案，把台灣製造業串聯起來，發展社會各行各業需求端的應用系統。

吳誠文表示，目前AI已成為全球應對氣候變遷、經濟轉型等問題的重要工具，面對這些新型態挑戰，台灣不僅要繼續在製造業保持領先地位，更要與全球合作，催生出更多突破性的科技應用與產業模式，推動AI技術的創新與應用，落實「打造台灣成為AI之島」政策願景。

吳誠文指出，國科會將透過強化國際鏈結，讓台灣成為吸引國際人才與資源的科技熱點，與共同價值和信念的國際夥伴在技術與產業達到互補共榮，持續在全球科技領域中發揮關鍵作用，提升整體競爭力與國際影響力。

國科會表示，今年入選CES 2025的72家團隊，領域涵蓋AI、數位醫療（Digital Health）、智慧城市（Smart Cities）、永續發展（Sustainability）及先進移動（Vehicle Tech and Advanced Mobility）等5大領域；其中占比最高的前3類為智慧城市、AI、數位醫療。

此外，國科會指出，目前已有3家台灣新創獲得CES 2025創新獎（Innovation Award）肯定，包含國研院國家實驗動物中心、鉅怡智慧、索特機械人。

其中，首度參展就拿下創新獎的國研院國家實驗動物中心，推出雷射誘導血栓形成晶片整合系統，可實現跨物種的血栓建模和藥物測試，並以雷射局部治療內皮發炎的方式，取代傳統的化學物質誘導方法，在進行藥物有效性測試過程，減少實驗動物的使用。（編輯：張均懋）1131220