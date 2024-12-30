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CES參展 鴻海集團聚焦電動車和車電

2024/12/30 16:03
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）美國消費性電子展（CES）將於2025年1月舉行，產業人士今天透露，鴻海集團關聯企業包括鴻華先進和富智康等，分別將在CES現場展示電動車及車用電子方案。

CES展將於美國時間明年1月7日至10日在拉斯維加斯登場，鴻海集團並未缺席。產業人士上午表示，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，將受邀前進CES展會展示電動車款；鴻海關聯企業富智康（FIH）也將在會場展示其車用電子解決方案。

業界人士指出，CES大展期間，劉揚偉可能赴美出差拜訪重要客戶，屆時劉揚偉是否會現身CES展會，外界高度關注。

劉揚偉先前表示，人工智慧AI產品和電動車需要區域製造能力，鴻海集團在美投資會繼續增加。僱用近5000名員工，每年營收規模達256億美元，營運持續擴大。

劉揚偉舉例指出，鴻海集團擴大投資美國德州土地廠房，主要擴充人工智慧AI伺服器產能，因應AI晶片大廠輝達（NVIDIA）等客戶需求；鴻海在威州廠區投資AI和伺服器等產品，未來持續成長；在俄亥俄州的電動車廠區，會逐步導入新客戶。

劉揚偉指出，在2025年1月美國總統當選人川普正式上任、政策更明確後，鴻海會有一套完整政策。

鴻華先進在先前法人說明會中表示，針對北美市場客製化設計的Model C平台美規版電動車，等待客戶準備妥當後，就會對外宣布上市時程。明年在各車型海外市場布局，鴻華先進將會有更具體的規劃。（編輯：張良知）1131230

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