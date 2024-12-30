淡季到 集邦：2025年第1季一般型DRAM恐跌價逾8%

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（中央社記者張建中新竹30日電）隨著時序步入淡季循環，市調機構集邦科技預期，一般型動態隨機存取記憶體（DRAM）明年第1季價格跌幅恐較今年第4季擴大，預估約8%至13%。

集邦科技今天發布新聞稿，說明明年第1季DRAM市場展望。集邦科技指出，因智慧手機等消費產品需求持續萎縮，加上筆記型電腦等產品因擔心美國總統當選人川普上任後可能拉高進口關稅，已提前備貨，恐造成明年第1季DRAM均價下跌。

集邦科技預期，電腦記憶體與伺服器記憶體明年第1季跌價幅度將較今年第4季擴大，其中，電腦記憶體價格跌幅約8%至13%，伺服器記憶體價格跌幅約5%至10%。

至於行動記憶體方面，集邦科技表示，手機品牌廠維持被動的採購策略，以獲取更具吸引力的價格，明年第1季行動記憶體價格持續下滑，不過跌幅將較今年第4季收斂，LPDDR4X價格跌幅約8%至13%，LPDDR5X價格跌幅約3%至8%。

集邦科技預期，明年第1季高頻寬記憶體（HBM）滲透率將攀升至8%，若加計HBM產品，第1季DRAM價格跌幅約0%至5%。（編輯：林家嫻）1131230