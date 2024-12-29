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IC設計廠前進CES 展示邊緣AI成果

2024/12/29 16:57
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（中央社記者張建中新竹29日電）美國消費性電子展（CES）即將於2025年1月7日起在拉斯維加斯舉行，IC設計廠鈺創、奇景光電和耐能將參加，展示邊緣人工智慧（AI）技術成果。

鈺創集團今年CES以「創新落實、AI落地，連結MemorAiLink開創未來」為主軸參展，展示普識智慧與異質整合的IC產品理念，這些產品為電子設備注入類似大腦思考、視覺感知、神經傳導及隱私保護等AI功能，豐富AI應用場景，並推進未來智慧生活願景。

鈺創集團旗下帝濶智慧科技將展出AI隱私智能體（ApA），這技術可在去識別化情況下，進行身份辨識，並可分析行為，當發現有跌倒等危險情況出現，可以即時發出警報，目前已導入台大醫院竹北分院，有助減輕醫護人力負擔。

鈺創集團旗下鈺立微電子將展示多項多傳感器影像控制晶片應用，包括智慧無人載具、工業機器人與服務型機器人等。鈺群則將展出USB PD3.2控制晶片，其中，EJ732D產品已獲貿聯和驊陞等9家客戶採用，預計明年第1季量產。

奇景光電則與矽遞科技合作展出支援超低功耗邊緣AI推論，並結合雲端大語言模型運算能力的即時監測物聯網裝置。當辨識指定事件後，會透過語音回應與使用者互動，確保使用者即時獲得環境變化或事件的最新資訊。

奇景光電也將在CES展示各種時差測距ToF 3D高速低延遲應用，例如遠距離頭部追蹤、3D手勢控制、車用人眼追蹤AR抬頭顯示器等。此外，奇景光電將與子公司源奇科技合作展出視覺護理和智慧眼鏡等技術。

耐能今年CES以「Innovation Lives on the Edge」為主題，將展示邊緣運算技術最新成果，以及與各產業創新深度融合的案例。

耐能指出，現場將展出AI邊緣GPT產品KNEO 330，支援語音、情境及圖像理解，可應用於製造業、金融服務、教育、醫療及遊戲創作等領域。

耐能的自主移動平台搭載RGBD模組，提供深度資訊回饋及高精度物體識別、液體監測與反光物及遮擋物的自主避障能力，適用於各類機器人應用。此外，耐能還將展出包括AI視訊管理系統、AI門禁監控與AI攝影機等產品。（編輯：林家嫻）1131229

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