台股週線下跌367點 法人：關注CES展及川普新政

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（中央社記者何秀玲台北4日電）投資人關注即將上任的川普政府政策，美股3日收紅。法人指出，國際消費電子展（CES）下週將登場，為科技產業風向球，另可關注美國總統當選人川普20日就任將推新政，對於AI供應鏈、半導體先進製程等族群發展的影響。

台股本週收在22908.3點，較上週下跌367.38點，跌幅約1.58%。

凱基投顧表示，台股指數目前短期均線、月線以及季線已漸形成糾結狀態，只要站上短期均線、月線約23058點及季線約23011點，就代表短線拉回結束，上檔將轉折向上挑戰本週一高點23331點，後波段漲勢就有機會向2024年第4季高點23700點附近挺進。

美股繼前一個交易日下挫後，3日反彈收紅。道瓊工業指數終場上漲339.86點，或0.80%，收在42732.13點；標準普爾500指數上漲73.92點，或1.26%，收在5942.47點；以科技股為主的那斯達克指數上漲340.89點，或1.77%，收在19621.68點；費城半導體指數上漲142.149點，或2.83%，收在5163.648點。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，2025年開年台股表現失利，不過展望至春節前，台股仍有許多利多題材，包括下週即將於美國拉斯維加斯登場的CES展，被視為全球AI科技產業發展的風向球。

此次CES展聚焦全球科技創新、應用於消費領域的AI晶片等，AI指標大廠輝達的RTX 50系列顯卡新品將在CES展亮相，AMD（超微半導體）也將推出3款新品；輝達AI旗艦B300晶片則預計在3月GTC大會發表。

杜欣霈說，川普即將就任美國總統，預期金融市場可能出現震盪，今年台股有望在企業持續性獲利與區間震盪的股市環境中，產生投資機會，看好AI仍為今年股市動能主軸。（編輯：楊蘭軒）1140104