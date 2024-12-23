宏達電攜手高市府 建造亞灣區戶外5G智慧場域

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（中央社記者江明晏台北23日電）宏達電今天宣布，攜手高雄市政府在亞灣區建造全台最大、逾5.3萬平方公尺的戶外5G智慧專網場域，HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，除了進一步提升港濱地區娛樂價值，還為未來智慧港口與自動化應用發展奠定基礎。

宏達電今天宣布，在經濟部產業發展署的指導下，攜手高雄市政府、台灣港務公司高雄分公司、高雄港區土地開發公司，以及富鴻網和智宏網（G REIGNS），在亞灣區建造全台最大、超過5.3萬平方公尺的戶外5G智慧專網場域，成為全台最具規模的沉浸式體驗基地。

黃昭穎致詞時強調，HTC和高雄合作多年，今天見證亞灣高雄港棧庫區智慧啟航，HTC透過5G、XR及AI技術，推動5G專網於高雄港的創新應用，此次合作除了進一步提升港濱地區的娛樂價值，還為未來智慧港口與自動化應用的發展奠定基礎。

高雄市長陳其邁表示，亞灣轉型參考國際港市如漢堡港及橫濱港的成功經驗，將傳統港區從倉儲與運輸功能升級為文化、休閒與創新科技結合的多元場域。

他特別提到，近期高雄市政府宣布將在此建立台灣第1個城市生成式主權AI，也攜手鴻海、中華電、宏達電等在亞灣區投資，高雄港過去出口香蕉，現在已經轉變為出口智慧解決方案。

陳其邁表示，「港濱一日生活圈」的概念已成形，這裡不僅是觀光與展示先進科技的新熱點，更是推動高科技產業進駐與促進產業轉型的重要場域，這次引進HTC與全球創意團隊合作推出「聖家堂：永恆高第」VR展覽，結合藝術、科技與建築，為高雄打造數位文化體驗，未來市府將持續深化智慧港口及城市建設。

宏達電指出，本次建置的科技智慧場域，結合富鴻網的核網技術以及HTC G REIGNS的5G專網與XR邊緣運算技術，提升港區的智慧觀光功能，也帶動智慧港口與智慧城市建設，遊客可透過5G應用，體驗「聖家堂：永恆高第」VR展覽、高雄遊港自駕車和5G行動AR導覽、定點AR導覽應用等。（編輯：林家嫻）1131223