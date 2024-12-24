台積電挑戰新高 台股盤中漲逾百點

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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股今天開高，權值股台積電盤中逼近歷史高點，矽晶圓及機器人族群強勢，加權指數盤中一度突破23300點，最高達23326.25點，隨後漲勢收斂。

至10時41分左右，台股加權指數達到23269.58點，上漲165.04點，漲幅0.71%，成交值新台幣1718.7億元；電子類股上揚0.74%，金融類股漲0.25%。

晶圓代工廠台積電早盤最高1095元，漲幅1.39%，距離歷史高點1100點僅差一步；鴻海漲約0.54%，聯發科漲幅約0.71%。

美國拜登政府23日宣布，基於貿易法301條款，對中國製造的成熟製程半導體展開調查，帶動台股矽晶圓及第三代半導體碳化矽（SiC）族群表現，漢磊、嘉晶、合晶盤中攻漲停，達到50.4元、49.5元、29.15元；成熟製程晶圓代工廠聯電漲逾3%，力積電漲5%。

機器人概念股延續漲勢，華晶科盤中亮燈漲停達39.7元，廣明勁揚逾6%，所羅門上漲約2%。

市場擔憂美中貿易戰再起，提早拉貨效應從貨櫃外溢到散裝航運，帶動航運股表現，慧洋-KY上揚逾4%，四維航漲幅約3%，長榮漲逾2%。（編輯：張均懋）1131224