助力投信 集保境內基金集中清算平台B2C上線

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（中央社記者潘智義台北24日電）集保結算所今天表示，「境內基金集中清算平台」擴大推出投信直客投資人（B2C）款項收付服務，提供便利且低成本的申購扣款方式，降低基金交易成本，協助投信業者拓展直客業務。

集保說明，投信直客投資人（B2C）款項收付服務，透過華南銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、台新銀行、永豐銀行、中華郵政等10家金融機構，以及財金公司全國性繳費（稅）系統連結農漁會及信用合作社計374家機構，辦理基金申購自動化扣款及付款作業。

台灣集中保管結算所指出，本次推出B2C款項收付服務，打造更完善的基金交易款項收付環境。未來基金投資人在申購時，可以透過集保結算所合作的金融機構帳戶，辦理美元、歐元、日元等8種外幣扣款，無須支付任何費用。

另外，買回時透過前述10家金融機構也不會內扣銀行匯費，每筆交易可節省外幣匯款手續費約新台幣400至800元，交易成本顯著降低。推動投信B2C服務，可提供基金投資人安全便捷的款項收付環境。

不過，集保結算所提醒投資人須洽往來投信業者簽署新版扣款轉帳授權書，才能享受減免外幣匯款手續費的服務。

集保結算所總經理陳德鄉表示，境內基金集中清算平台依金管會「資本市場藍圖」政策指導，並在基金業者及投信投顧公會、信託公會大力支持下，逐步擘建標準化、自動化的境內基金集中清算機制。

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在投信業者效益方面，集保解釋，推出B2C款項收付服務，將有效降低投資人交易成本，進而提升投信直客的交易意願，幫助業者拓展外幣基金申購業務。同時，透過該服務，投信業者不僅能減少後台人力成本及款項調撥費用，還能提升申購與贖回作業的對帳效率。

另外，集保去年推出投信業者與基金銷售機構間（B2B）款項總額收付服務，將市場多對多的匯款作業，轉換為多對一、一對多形式，經統計，銷售機構申購付款筆數大幅減少95%，投信業者也減少63%的買回配息匯款筆數，有效提升市場作業效率。（編輯：林家嫻）1131224