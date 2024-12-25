矽光子類股齊揚 聯鈞盤中逼近漲停

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（中央社記者潘智義台北25日電）矽光子概念股持續增溫，聯鈞盤中達288元，逼近漲停板，勁揚9.71%；聯亞達365.5元，漲4.13%；眾達-KY漲4.6%至147.5元。智邦盤中達774元漲2.51%；光聖漲2.27%至630元。

聯鈞看好利用矽光子技術，將資料透過光訊號傳輸的方式，在資料中心伺服器開發省電的水冷、液冷式方案中，採用共同封裝光學模組（CPO）製程的商機。

矽光子共同封裝光學元件（CPO）近年成為熱門題材，網通廠眾達-KY日前表示，2025年是CPO應用的元年，2026年CPO將成超大型資料中心、AI應用場域的主流解決方案。

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網通廠智邦科技11月董事會中通過投資InLC Technology，將以此長期投資，強化基礎光通訊技術產品研發，為未來3到5年全光通訊需求預作必要準備。智邦投資金額約為2900萬美元（約新台幣為9.35億元）。

光通訊元件廠聯亞先前表示，樂觀看待未來幾季出貨；第3季矽光子產品組合明顯優於第2季，約有8至10家客戶，主要客戶的矽光子產品占營收比重呈倍數成長。（編輯：潘羿菁）1131225