加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
得獎幕後／他們總往危險的地方去 花蓮強震空拍鏡頭下的身影
首頁 / 產經

亞洲無人機AI創新中心 翁章梁：規劃二館招更多業者

2024/12/25 16:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義縣長翁章梁今天接待60名國內外媒體記者參訪團時說，亞洲無人機AI創新應用研發中心空間已滿，現正研議將鄰近大同技術學院太保校區規劃為亞創二館，供更多單位進駐。

行政院新聞傳播處今天安排60名媒體記者到嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）參訪，在翁章梁陪同下觀看無人機實機展示，聆聽業者介紹無人機創新應用。

翁章梁致詞說，亞創中心從2022年揭牌迄今，匯聚國內52個產官學研單位進駐，累計29個國家單位來訪；進駐單位共同組成「無人機國家隊」，進行技術測試、設備升級及人才培育，形成一個產官學合作的產業聚落。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

翁章梁指出，亞創中心園區總面積10公頃，大樓占地5000坪，包含地上5層與地下1層，空域30公頃，可進駐空間已滿，現在正在研議將鄰近大同技術學院太保校區規劃為亞創二館，供更多單位進駐；亞創二館面積9.97公頃，建築物樓地板面積23萬9000坪。

縣府表示，亞創中心進駐業者中光電、智飛、神通子公司神耀科技、雷虎、亞航、新樂飛等公司，今天特別展出各式無人機、無人艇，向參訪人員呈現無人機國家隊推動成果。（編輯：陳仁華）1131225

#行政院新聞傳播處
#翁章梁
#雷虎
#亞航
#亞創中心
翁章梁
阿里山日出音樂會發布主題曲 元旦看直播抽住宿券高山茶都嘉義茶文旅 21日中埔農會金蘭分部登場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：