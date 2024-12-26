精成科擬斥資84億元 收購日本PCB公司100%股權

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（中央社記者江明晏台北26日電）精成科技宣布，擬以新台幣84億元，收購日商PCB製造公司Lincstech的100%股權，未來精成科將可透過Lincstech拓展AI伺服器、車電、半導體測試等產品線，也能強化東南亞布局，並整合日本市場。

精成科技今天召開董事會，決議通過授權簽訂正式協議，以企業價值397億日圓（相當於新台幣84億元），收購日商印刷電路板（PCB）製造公司Lincstech的100%股權。

精成科說明，此次交易的交割需視相關主管機關核可的審查進度而定；待所有交割前應完成事項達成後，精成科將取得Lincstech公司的100%股權，並依契約進行價格調整。

精成科強調，透過此次收購，將落實華科事業群（PSA）深耕全球市場的策略，且為精成科技帶來4點綜效。

第一，產品線擴充。精成科技的產品主要應用在個人電腦、車用及消費產品，未來將可利用Lincstech的高階技術，進一步拓展產品線，特別是在AI伺服器、汽車電子、半導體測試與高密度連結板等領域。

第二，技術提升。精成科說明，Lincstech在高階PCB製造領域的技術，將進一步增強精成科的競爭力，並提升市場占有率。

第三，東南亞布局強化。精成科指出，在馬來西亞已有生產基地，今年9月更建立新廠、擴大當地生產規模；Lincstech在新加坡的製造基地，將能進一步擴大精成科技在東南亞地區的布局，應對地緣政治的挑戰。

第四，日本市場整合。精成科表示，Lincstech在日本的4個工廠，將透過精成科技既有的資源及規模，整合日本市場，並利用當地生產能力與市場需求進一步成長。

精成科指出，Lincstech是PCB製造公司，在日本及新加坡共有5個高度自動化的工廠，全球超過1600名員工，專注於高階PCB產品，包括多層線路板（MWB），用於高階DRAM測試的探針卡，以及高密度多層電路板（MLB），適用於高速應用，例如資料中心400Gbps交換器等；今年前3季營業額469億日圓，約新台幣99億元。

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精成科表示，PCB事業群設廠遍及中國、日本及馬來西亞，主要客戶為全球企業，如3C通訊產品、車用市場及PC/NB等相關應用；精成科技自2018年收購日商ELNA以來，已累積收購及整合日本公司的經驗，會確保Lincstech快速融入並發揮最大的潛力。

精成科今年前3季營收新台幣167億元，毛利率27%，稅後純益23.4億元，歸屬母公司淨利23.5億元，每股純益4.96元。（編輯：張良知）1131226