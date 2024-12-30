投顧：台股關注1月CES展與台積電第1季法說會

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（中央社記者何秀玲台北30日電）受特斯拉（Tesla）和輝達（Nvidia）等科技股下挫拖累，美股27日收黑。台股27日終場收在23275.68點，上漲28.74點。投顧表示，關注1月7日美國消費電子展（CES）、1月8日任天堂Switch 2發表，以及1月16日台積電第1季法說會。

福邦投顧表示，明年資金將聚焦AI、機器人、半導體先進製程、遊戲機等，可留意相關供應鏈。街口投信談到2025年第1季投資展望則表示，台積電與AI雙主軸，預期仍是2025年投資主要趨勢。

美股27日受科技巨頭下跌影響，道瓊工業指數終場下跌333.59點或0.77%，收在42992.21點；標準普爾500指數下跌66.75點或1.11%，收5970.84點，那斯達克指數下跌298.33點或1.49%，收在19722.03點，費城半導體指數下跌52.337點或1.01%，收在5122.969點。

觀察27日三大法人籌碼動向，三大法人合計買超49.89億元，其中自營商買超12.71億元，投信賣超17.57億元，外資及陸資買超54.75億元。

觀察外資買超排行榜，以泰金寶-DR買超3.97萬張最多，中信金1萬張居次，新光金以6932張排在第3名，緊追在後的是台積電獲買超6775張。

其他入列外資買超前10名的個股包括復華台灣科技優息、宏達電、國泰金、國泰永續高股息、元大金、復華日本龍頭。

投信轉為賣超17.57億元，減碼前10名個股依序為長華、遠東新、中信金、長榮鋼、亞泥、華新、遠東銀、元大金、陽明、華固。（編輯：張均懋）1131230