台股跌155.1點
2024/12/31 13:57
（中央社台北31日電）台北股市今天開低走低，收盤跌155.1點，為23035.1點，跌幅0.67%，成交金額新台幣2685.54億元。
加權指數開盤為23094.07點，盤中最高23123.96點，最低22972.99點；不含金融股指數20130.13點，跌128.36點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.37%、食品股跌0.85%、塑化股漲0.12%、紡織股漲0.17%、機電股跌0.66%、造紙股跌0.3%、營建股跌2.08%、金融股跌0.97%。
委買張數1933萬3866張，委賣張數1234萬8139張，成交張數548萬4571張。
收盤時上漲388家，下跌591家，持平79家。
成交量前5名個股為泰金寶-DR、凱基金、群益優選非投等債、元大滬深300正2、雷虎。
漲幅前5名個股為攸泰科技、亞航、吉祥全、直得、冠星-KY。
跌幅前5名個股為福懋油、愛山林、華經、遠雄、金麗-KY。1131231
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