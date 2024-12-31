加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股5/300
首頁 / 證券

台股跌155.1點

2024/12/31 13:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）台北股市今天開低走低，收盤跌155.1點，為23035.1點，跌幅0.67%，成交金額新台幣2685.54億元。

加權指數開盤為23094.07點，盤中最高23123.96點，最低22972.99點；不含金融股指數20130.13點，跌128.36點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.37%、食品股跌0.85%、塑化股漲0.12%、紡織股漲0.17%、機電股跌0.66%、造紙股跌0.3%、營建股跌2.08%、金融股跌0.97%。

委買張數1933萬3866張，委賣張數1234萬8139張，成交張數548萬4571張。

收盤時上漲388家，下跌591家，持平79家。

成交量前5名個股為泰金寶-DR、凱基金、群益優選非投等債、元大滬深300正2、雷虎。

漲幅前5名個股為攸泰科技、亞航、吉祥全、直得、冠星-KY。

跌幅前5名個股為福懋油、愛山林、華經、遠雄、金麗-KY。1131231

#台股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股封關 今年累計漲5104點、成交值逼近百兆均創紀錄
113
更多編輯台推薦新聞：