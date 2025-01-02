台積電權值高價股走跌 台股下挫近200點跌破22900點
2025/1/2 10:53（1/2 11:06 更新）
（中央社記者張建中台北2日電）台積電等權值高價股紛紛走跌，台股今天震盪走低，盤中指數下挫194.32點，跌破22900點關卡，滑落至22840.78點。
至10時48分左右，台股加權指數達22864.45點，下跌170.65點，成交值新台幣1832.36億元。
台積電美國存託憑證（ADR）於2024年最後一個交易日下跌1.45%，台積電今天同步走跌，盤中滑落至1060元，下跌15元，影響大盤約121點。
聯發科、台達電、力旺和世芯-KY等權值高價股也紛紛走跌，整體電子類股指數下挫逾1%，為盤面弱勢指標。
傳統產業股漲跌互見，台塑、南亞和台化等台塑集團股股價持續破底，影響塑膠類股指數下挫逾1%。鋼鐵類股指數也下挫逾1%，表現相對疲弱。
長榮、陽明和萬海貨櫃三雄，以及華航、長榮航同步走高，帶動航運類股指數勁揚逾2%，表現相對強勢。（編輯：楊蘭軒）1140102
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