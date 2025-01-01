法人：台股2025年創高空間恐有限 AI仍是主旋律

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（中央社記者曾仁凱台北1日電）台股2024年封關收在23035.10點，全年大漲5104.29點，創史上最大年度漲點紀錄。展望2025年，法人認為大漲之後，台股指數再創高空間有限，但企業獲利強勁，可為下檔提供支撐，看好AI仍是今年台股的主旋律。

凱基投顧董事長朱晏民表示，台股2023年大漲近3成，2024年又漲了約3成，帶動台股估值已逼近過往的高峰水準，估計2025年再創高空間有限。

他認為2025年股市最大獲利，將來自劇烈波動所創造的投資機會，川普（Donald Trump）1月20日即將上任美國總統，根據上次經驗，川普對股市「不會改變原有方向，但會製造波動。」以其第1任期為例，美中貿易戰造成美股下跌16%，美中科技戰又跌8%，但無損股市多頭，反而投資人可以把握劇烈波動帶來的投資機會。

投資方向上，朱晏民認為目前看起來AI還是一支獨秀，投資人可以從裡頭尋找被低估的標的，另外可留意川普相關概念股。

富邦投顧董事長陳奕光同樣提醒，近兩年包括台股及美國標普500指數，市值增幅逾5成，遠高於GDP（國內生產毛額）成長率，依巴菲特投資觀點，股市有過熱之虞。

此外，股票漲幅高於獲利，美股與台股股利率降低，影響短線投資人進場意願。不過陳奕光看好台灣GDP及企業獲利仍持續成長，預估指數拉回後有望在年線20000點大關附近獲得支撐。

國泰投信董事長張錫則表示，台股2024年表現在全球股市中排名前3名，已連續兩年大漲，短線漲跌很難預測，但他維持一貫樂觀看法，認為從長線來看，台股到2026年都是偏多格局。因為輝達（NVIDIA）全新的GB200 AI伺服器2025年正準備開始大量出貨，加上台積電2奈米製程也準備開始量產，AI好戲才剛開始。

群益投顧總經理范振鴻則提醒，2025年台股最大變數就是川普2.0，川普上任後，預計美國新政府可能提高關稅，加上地緣政治變化，中國政策救市成效，以及美元強弱引領新興市場資金流向等，都會牽動總體經濟與股市表現。尤其台股要特別提防川普突發性言論可能帶來的衝擊。（編輯：楊凱翔）1140101