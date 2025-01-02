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中鋼工會反對泛官股售電公司 經部：6企業擬入股合作

2025/1/2 11:56
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（中央社記者劉千綾台北2日電）中鋼工會今天抗議由經濟部主導成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」政策，經濟部表示，日月光、東和鋼鐵、長春石化和台達電等6家民營企業已表達入股合作，會請中鋼經營團隊與工會再溝通，在其他股東加入後，中鋼持股部分會調降，也不會主導台智電。

中鋼工會今天北上，抗議經濟部為推行風電國產政策，促使中鋼成立子公司興達海基，至今卻虧損新台幣64億元。近期經濟部主導中鋼成立售電平台「台灣智慧電能公司」，中鋼工會表示，在缺乏完整配套與計畫情況下，該平台可能成為另一個巨額虧損的錢坑。

有關中鋼工會對泛官股綠電平台意見，經濟部發出3點說明。首先，民間參與踴躍，目前泛官股綠電平台台灣智慧電能公司（簡稱台智電），除泛官股公司參與外，已有6家民營企業，包括日月光、東和鋼鐵、長春石化、台達電和半導體大廠等簽署MOU表達入股合作意願。

同時，也有其他大廠紛紛提出投資意願，民間公司會考慮綠電需求及一定程度獲利能力，沒有所謂政府強迫的問題。

第2，經濟部表示，「只買可使用或賣出的補充性份額」，目前台智電掌握了至少500MW的企業購電需求，這些需求因為與泛官股售電平台合作，才有機會買得到國際供應鏈要求的離岸風電，完成減碳目標。

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經濟部強調，股東除可取得綠電外，也會在買賣中賺取一定利潤，且會在確認可行及風險下才進行採購，不會高買低賣，也不會買後無法消化。

第3，經濟部長郭智輝感謝中鋼發起成立台智電，也會委請中鋼經營團隊與工會再次溝通討論。在其他股東都加入後，中鋼持股部分會調降，也不會主導這家公司。中鋼經評估後，也可依照實際綠電需求調整持股比例，或轉由其他泛官股或民間公司持股。（編輯：林淑媛）1140102

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