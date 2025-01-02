台股下跌203點 創9年來開紅盤日最差表現

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（中央社記者張建中台北2日電）台股今天開低走低，終場收在22832.06點，下跌203.04點，創9年來開紅盤日最差表現，成交值新台幣3698.89億元。

電子類股指數今天下跌1.24%，其中，市值最大的台積電下跌10元，收在1065元，影響大盤約80點。鴻海、聯發科、廣達、台達電和日月光投控等權值股也紛紛收跌。

高價千金股同樣多數收低，僅信驊上漲30元，收在3355元，重登台股股王寶座；世芯-KY下跌180元，收在3100元，超越力旺的3060元，登上股后。

傳產股跌多漲少，機電、玻璃和鋼鐵類股指數下跌逾1%。貨櫃股陽明、萬海，以及航空股華航、長榮航同步走高，帶動航運類股指數上揚1.8%，表現相對強勢；觀光旅遊及飯店類股則受惠政策消息而逆勢走揚。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台積電為線型結構較佳的權值股，且今年業績成長可期，將是牽動台股後市的關鍵。（編輯：張良知）1140102