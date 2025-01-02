林百里：AI超級電腦今年產出 廣達將有高成長

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（中央社記者吳家豪台北2日電）代工廠廣達今天舉辦尾牙旺年會，董事長林百里說，因為人工智慧（AI）大潮浪起，廣達乘浪而上，辛苦研發的AI超級電腦今年就要產出，廣達將會「全壘打」，今年會是高成長的一年。

廣達今天旺年會以「AI領航˙廣達天下」為主題，席開逾千桌，總獎金超過新台幣5000萬元，最大獎30萬元。

林百里致詞時先感謝員工去年辛苦為公司打拚，讓廣達去年業績大幅成長，帶動廣達AI成績登上第1名，並開心大喊「我們又第1啦」。今天旺年會人數也破紀錄，超過1萬人。

展望2025年，林百里表示，每25代表一個「喜」，2025年是一個喜年，廣達有非常好的機會，因為AI的大潮浪起，廣達乘浪而上，去年經過辛苦研發的一年，AI超級電腦今年就要產出，廣達會有「全壘打」，2025年會是高成長的一年。

林百里指出，廣達從2016年開發AI，努力到現在已經8年，堪稱「8年磨一劍」，今年應該也是AI第1名，希望員工今年打起精神更努力、更加創新，無論行銷或製造都一起合作，把使命達成。

廣達副董事長梁次震表示，今年國際環境有很多不確定因素，特別是1月20日就要注意一些挑戰，很多世界局勢一定會有些變動，這些變動是因為有一位總統要讓美國再度強大。

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梁次震說，回顧這麼多年來的人類歷史，過去從人與天爭、人與獸爭，到後來人與人爭，歷經幾千年慢慢達到平衡。原本所有科技都停在那裡，直到18世紀工業革命開始變動，他希望員工也有同樣的想法，所有東西都在變，變得快就能掌握機會，變得慢就可能很難面對挑戰。

梁次震強調，要做到國富民強，不是只增加過去的成功就可以，而是要看將來能不能成功。他呼籲員工要一直往前看，一起努力，為了今年、明年、後年，以及往後10年、20年、100年，「作為廣達人，我們不甘人後」。（編輯：潘羿菁）1140102