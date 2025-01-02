戴德梁行：2025年建物買賣縮減 商用不動產續熱

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（中央社記者潘智義台北2日電）戴德梁行今天表示，2025全年的土地交易量將萎縮為新台幣1800億元，建物買賣移轉棟數將受銀行融資政策影響而大幅縮減，預估將由2024年的34.5萬棟縮減至28萬棟左右。

戴德梁行雖認為2025年整體建物移轉棟數將縮減，但評估，台商匯回境外資金陸續解禁，加上保險業投資報酬率限制有望調降，將為商用不動產市場注入新的資金活水。

整體而言，戴德梁行表示，台灣商用不動產市場受到產業需求與市場資金豐沛的雙引擎推動，2025年可望延續2024年熱度，成為投資者與產業用戶不可忽視的重要領域。

戴德梁行指出，2024年商用不動產市場整體表現亮眼，全年累計交易金額近1480億元，其中企業自用型交易占比高達75%。

戴德梁行指出，半導體產業受益於AI應用浪潮，因擴廠需求強勁，加速購置現有科技廠房，推動2024全年廠房交易金額達742億元，占總交易額超過一半，創下歷史新高。

戴德梁行預期，AI應用浪潮將持續推動半導體產業擴張，產業需求帶動自用型買方持續鎖定高品質現貨廠房；投資型買方資金充足，將聚焦於已有穩定租金收益標的，例如倉儲物流等，伺機出手。

戴德梁行公布統計，2024年第4季台灣商用不動產市場交易總額為237.7億元，延續自用型買盤熱潮的同時，投資型買家積極回歸，帶動多筆大型交易。

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戴德梁行說明，2024年的大型交易包括全球人壽以25.9億元購入位於桃園市大園區物流中心、中華郵政以總金額21.7億元取得新竹市雲智慧辦公大樓部分樓層，以及富邦一號不動產投資信託基金（REITs）以17.4億元購入新竹縣竹北市廠辦大樓部分樓層。

另外，上述交易標的皆附帶長期租約，並由知名企業承租，租金收益穩定，這正是吸引投資型買盤的關鍵。（編輯：張均懋）1140102