台積電穩盤台股漲76點 23000點得而復失

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（中央社記者江明晏台北3日電）輝達與台積電ADR股價勁揚，帶動台股今天開高震盪，早盤漲逾260點，終場漲勢收斂以22908.3點作收，上漲76.24點，23000點關卡得而復失；台股週線收黑，下跌367.38點。

美股新年度首日，科技巨擘蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）走跌，但AI指標股輝達（NVIDIA）漲3%，台積電ADR也逆勢漲2.07%，台股科技股各族群漲跌互見。

台股加權指數終場上漲76.24點，收22908.3點，成交值新台幣3303.92億元；電子股上漲0.5%、金融股上漲0.25%；代表中小型股票的櫃買指數尾盤翻黑，下跌0.13%。

台股今天收週線，由於封關與元旦均下挫，週線收黑，跌367.38點。

觀察盤面焦點，台積電盤中漲勢收斂，終場上漲10元，收1075元，漲幅0.94%；聯發科漲逾1%，鴻海下跌0.82%，高價股世芯-KY下跌3.39%。

題材股勁揚，AI伺服器利多帶旺廣達漲3.21%、緯創、緯穎、華碩、技嘉漲逾2%；PCB大廠精成科傳打入Google供應鏈，今天漲停表態。

機器人概念股漲跌互見，和樁漲停鎖住，和大、艾訊、東台、氣立等收紅，但大銀微系統、台灣精銳、佳能、亞光等賣壓出籠，股價收黑。（編輯：張良知）1140103