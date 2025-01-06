永虹先進攜手大訊開發浸沒式機櫃 搶攻美超微商機

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）永虹先進今天宣布與大訊科技簽署合作備忘錄，雙方將攜手開發新一代高性能浸沒式AI伺服器機櫃，大訊為美超微（Supermicro）供應鏈成員，永虹先進也間接打進美超微的AI伺服器供應鏈。

永虹介紹，大訊主要生產高階伺服器機殼，為美超微體系的供應鏈成員。此次永虹與大訊分工合作，大訊將負責機櫃整體設計、規格制定與製造組裝，並同時提供生產概念驗證（POC）場域與進行最終測試；永虹提供高性能熱塑碳纖維複合材料及專用結構製品生產，以滿足浸沒式伺服器的特殊需求。

永虹先進主要生產熱塑碳纖維複合材料，產品已應用在航太飛機、新能源汽車以及高鐵等產業領域，如今再瞄準熱門的AI伺服器市場應用。

永虹說明，新的浸沒式散熱技術，將伺服器直接浸泡在特製不導電液體中，透過液體快速傳導熱能，並經由高效循環系統進行降溫與回流處理。相比傳統風扇及散熱鰭片，浸沒式冷卻不僅能大幅提升能源利用效率，還可顯著降低冷卻成本與硬體磨損。

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法人表示，隨著AI伺服器算力愈來愈強大，散熱需求也跟著增加，輝達（NVIDIA）全新GB200伺服器開始導入液冷散熱技術，逐漸取代傳統的氣冷技術。

法人進一步說明，現在的液冷技術包括水對水或水對氣等散熱解決方案，都是透過密封管線把熱帶走，浸沒式散熱則是把整台伺服器放進不導電液體當中，散熱效率更佳，被視為下一世代冷卻技術，許多廠商相繼投入開發，但仍有不少技術挑戰有待克服。（編輯：林家嫻）1140106