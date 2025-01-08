世界先進：今年景氣溫和成長 大環境充滿不確定性

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（中央社記者張建中新竹8日電）晶圓代工廠世界先進董事長方略今天表示，今年半導體產業景氣將溫和成長，大環境充滿許多不確定性，包括美國總統當選人川普上任後關稅等政策，造成的影響有待觀察。

世界先進今天舉辦歲末愛心餐會，方略受訪時說，今年全球經濟成長與去年相當，增幅約3.2%至3.3%，預期今年半導體產業景氣將溫和成長。

方略表示，大環境充滿不確定性，川普上任後的政策對於經濟的影響無法完全掌握，包括關稅、301條款及美中競爭等。

針對中國大陸成熟製程的殺價競爭情況，方略說，價格壓力已延續一段時間，將積極強化技術、進行差異化及管控成本因應。在價格方面，將與客戶合作，應對市場競爭。

他表示，中國業者不理性競爭，以及地緣政治考量，整合元件製造（IDM）廠疑慮升高，為世界先進創造機會；但川普上任後，情況會如何演變仍待進一步觀察。

方略指出，消費性市場需求溫和成長，人工智慧（AI）動能相對強勁，世界先進的電源管理晶片已打進AI供應鏈，應有助營運成長。

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世界先進今天中午席開27桌，宴請弱勢團體，並捐款新台幣460萬元予台灣行動兒童療育協會、伊甸基金會、老五老基金會、華山基金會和瑪利亞基金會等團體。

世界先進今天晚間將舉行第2梯次尾牙，因成立滿30週年，頭獎獎金達30萬元。方略表示，世界先進會盡最大努力照顧員工，今年仍會加薪。（編輯：張良知）1140108