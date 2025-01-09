投資人年前贖回基金換現金 留意入帳時間

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）長達9天的農曆春節長假即將到來，集中交易市場2025年農曆春節前最後交易日為1月22日，農曆春節後開始交易日為2月3日。投信業者提醒，年節期間有資金需求的投資人，若想以既有投資的基金換取現金，須留意年前基金贖回時間和作業程序，以利資金準備。

群益投信表示，不同類型基金的贖回入帳時間不盡相同，特別是海外基金從贖回到入帳日較久，投資人要特別留意自己的基金帳戶申贖條件，以免錯過年前最後贖回日期，使得款項年後才入帳。

想要在農曆年前贖回入帳的話，以貨幣基金來看，國內貨幣市場基金一般而言交易後只要1個營業日即可入帳，1月23日是最後贖回日；海外貨幣基金則需要2個營業日，1月22日是最後贖回日。

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國內股票基金最後贖回日則是1月21日，而若以作業時間較長的海外股票基金來看，大部分情況需要5至7個營業日才入帳，因此最晚得在1月17日辦理。而ETF部分則依上市櫃股票交易時間交割。

法人表示，基金投資講求長期累積複利績效，如果投資人過年期間沒有資金需求，並不建議在農曆年前辦理贖回，反而可運用年終獎金或紅包，進一步規劃基金或ETF理財，讓獎金發揮更大效益。（編輯：楊凱翔）1140109