聯發科2024年營收攀史上次高 達發、世芯創新高

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（中央社記者張建中新竹10日電）聯發科、達發及世芯-KY 2024年營收同步攀高，聯發科年營收回升至新台幣5000億元之上，達5305.86億元，為歷史次高；達發年營收達191.22億元，世芯-KY首度突破500億元關卡，同創新高。

聯發科自結2024年12月營收416.83億元，創4個月來新低，月減7.87%，年減4.57%，第4季營收1380.43億元，超越原訂的1265億至1345億元目標，季增4.73%，全年總營收5305.86億元，僅次於2022年創下的5487.96億元最高紀錄，年增22.41%。

聯發科天璣9400旗艦智慧手機晶片銷售強勁成長，抵銷部分消費性電子季節性影響，是推升第4季營運成長的主要動力。聯發科2024年旗艦手機產品營收成長超過70%，是驅動營運攀升的關鍵。

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聯發科子公司達發2024年營收達191.22億元，改寫歷史新高紀錄，年增40.86%；達發無線藍牙音訊晶片出貨暢旺，是推升達發營運創高的一大動能。

特殊應用晶片（ASIC）廠世芯-KY去年第4季因7奈米AI晶片量產動能趨緩影響，季營收滑落至130.72億元，季減11.8%，不過，全年總營收519.77億元，仍創下新高，年增70.53%。法人預期，受北美客戶產品世代交替影響，2025年營運恐將趨緩。（編輯：張均懋）1140110