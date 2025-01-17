台積電權值高價股走弱 台股盤中23000點震盪

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（中央社記者張建中台北17日電）台積電今天開高走低，盤中回落1105元平盤上下震盪，鴻海、聯發科及信驊等權值高價股也紛紛震盪走跌，連帶影響大盤翻黑，高低落差逾300點；盤中指數在平盤附近、23000點關卡震盪。

至10時51分，台股加權指數達22995.84點，下跌29.26點，成交值新台幣1785.84億元。

台積電今年營運展望樂觀，可望持續強勁成長，資本支出也將創下新高，達380億至420億美元規模。台積電美國存託憑證（ADR）上揚3.86%，帶動台積電今天跳空開高，達1125元，上漲20元，不過隨著賣壓出籠，台積電股價震盪走低，盤中在平盤上下震盪。

其餘鴻海、聯發科、信驊、大立光等權值高價股紛紛震盪走低，影響盤中電子類股指數由紅翻黑。

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傳統產業股方面，台塑集團股股價持續反彈，帶動塑膠類股上揚逾1%。中鋼盤中衝上19.75元，上揚逾4%，帶動鋼鐵類股指數上漲逾1%。水泥和玻璃類股指數也上漲逾1%。

中國官媒央視新聞報導，中國大陸方面宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。觀光類股在市場資金湧入下，類股指數上揚逾2%，表現強勢。（編輯：楊蘭軒）1140117