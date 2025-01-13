研調：台積電去年第3季市占64% 3奈米占比躍升

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（中央社記者張建中新竹13日電）台積電3奈米製程滿載，5奈米製程產能利用率也維持高水位，據研調機構Counterpoint Research統計，台積電2024年第3季產能利用率持續攀高，達64%，穩居全球晶圓代工龍頭；3奈米比重達13%，躍居第2大製程技術。

Counterpoint Research指出，受惠人工智慧加速器強勁需求，以及智慧手機季節性銷售熱絡，台積電2024年第3季5奈米和3奈米產能利用率維持高水位，市占率超乎預期，達64%，較第2季的62%再攀升。

三星（Samsung）在4奈米和5奈米製程出貨增長，市占率12%，為第2大晶圓代工廠；中芯國際憑藉中國內需復甦，和28奈米等成熟製程需求強勁，市占率6%，為第3大晶圓代工廠；聯電和格羅方德（GlobalFoundries）受惠物聯網和通訊基礎設施市場穩定，市占率維持5%。

Counterpoint Research表示，在輝達（NVIDIA）繪圖處理器（GPU）等AI需求激增推動下，5奈米和4奈米製程為最大的製程技術，所占比重達24%。

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受惠蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、聯發科和英特爾（Intel）產品成長，台積電3奈米製程滿載，帶動3奈米超越7奈米和6奈米，躍居第2大製程技術，所占比重達13%。

台積電2奈米將於2025年量產，新竹寶山廠將是最早量產的2奈米廠。媒體報導，台積電高雄2奈米廠提早約半年時間於去年11月進機，並將於今年1月試產。台積電對此表示，16日將召開法人說明會，目前為緘默期，不評論報導內容。（編輯：張良知）1140113