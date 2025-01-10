中鋼企業工會：符合2條件下 支持中鋼投資台智電

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（中央社記者何秀玲台北10日電）中鋼投資興達海基，至今虧損新台幣64億元，中鋼本月初公告，經評估後提報董事會決議投資台智電。中鋼企業工會理事長陳春生今天表示，對於投資台智電公司，在符合2條件情況下，支持中鋼參與投資綠電平台。

中鋼公司企業工會今天發出新聞稿。陳春生表示，第一條件是中鋼投資的持股比率，不得超過12.5%，並保證可自平台取得一定比例綠電，協助達成淨零碳排目標；第二條件，除非平台已營運並有穩定獲利，否則即是財務風險，工會將堅決反對公司參與後續增資。

陳春生說明，中鋼持股台智電12.5%，未來每年可分配約1億度綠電，而中鋼未來需求約5.8億度。以每度5.5元計算，每年金額約5.5億元，非部分媒體誇大的5500億元。

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他表示，目前工業用電每度約4元，二者價差1.5元，每年1億度，差額約1.5億元，況且工業用電價自2022至2024年累積漲幅已達65%，逐年調升趨勢明顯，與綠電價差日趨縮小，且相對也可抵減部分碳費支出。

他說，近日經濟部長郭智輝在立法院公開保證台智電經營絕對盈餘獲利，工會將持續監督政府信守承諾確實履行。如若不然，為維護公司及員工的權益，屆時不排除發動抗爭行動。（編輯：張均懋）1140110