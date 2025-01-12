台股聚焦黃仁勳及台積電法說會 法人：關注資金動向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北12日電）美國12月非農就業人數高於預期，強化外界對聯準會（Fed）今年將放緩降息的看法，美股10日大跌。法人表示，台股上週週線收紅，本週聚焦台積電法人說明會及輝達執行長黃仁勳來台動態，但美債殖利率升高，對台股資金面不利，建議春節長假前觀望。

美股道瓊工業指數10日終場下跌696.75點，或1.63%，收在41938.45點；標準普爾500指數下跌91.21點，或1.54%，收在5827.04點；以科技股為主的那斯達克指數下跌317.25點，或1.63%，收在19161.63點；費城半導體指數下跌124.877點，或2.42%，收在5037.470點。

台股上週一度上攻23900點，然而23800點之上賣壓加重，指數上週五收在23011.86點，力守23000點關卡，但跌破季線約23042點。上週台股週線收紅103.56點，三大法人合計單週賣超新台幣48.48億元，外資小幅買超10.47億元，自營商同步回補18.26億元，投信調節77.21億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，市場等待本週台積電法說會，預期將帶來正向的2024年第4季財報、先進製程與先進封裝展望，加上輝達（NVIDIA）感恩大會也將於本週登場，兩大題材皆有利於矽光子、機器人等長線趨勢應用供應鏈在春節前持續發酵。

不過，杜欣霈提醒，由於美國總統當選人川普將於20日上任，加上聯準會降息預期持續收斂，台股至封關前走勢震盪難免。資料顯示，每年在春節封關行情加持下，台股漲多跌少，只要川普就任後未替市場帶來意外，多頭氣勢可望延伸至春節開紅盤後。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

永豐投顧表示，輝達在美國消費性電子展（CES）的新品發表雖然具備長遠技術價值，但短期內難以帶來明顯的收入成長，市場也缺乏更具吸引力的催化劑，導致輝達股價沒有突破。

永豐投顧指出，近期美元指數持續攀高，新台幣隨之貶值，且美國10年期公債殖利率站上4.6%，對歐洲、中國的利差擴大，吸引全球資金回流，對台股資金面不利。本週處於春節長假前，建議逢高減量，保持觀望，選股可集中在近期較為強勢的人工智慧（AI）類股。（編輯：張良知）1140112