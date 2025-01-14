金管會2024年開罰1.77億 年減近3成寫9年新低

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（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會今天公布，2024年對金融三業及上市櫃公司等合計開罰新台幣1億7786.5萬元，創近9年新低點，年減近3成。對照金管會2024年編列罰款預算數，達成率僅64.75%。

區分各業務局觀察，保險局及證期局2024年開罰總額均較2023年上升，但因銀行局罰鍰總額驟降，總計金管會2024年對金融業及上市櫃公司等開罰1億7786.5萬元，下探2016年以來新低點。

金管會資料顯示，銀行局2024年開罰18件，年減6件，罰鍰金額4274.5萬元，年驟減67.34%，無論罰鍰件數或金額雙雙下滑。

金管會銀行局副局長侯立洋說明，2024年銀行局主要罰鍰來源集中銀行負責人行為不當、行員挪用客戶款項等缺失，2023年則以公司治理缺失、行員辦理網銀轉帳及提領限額等作業相關內控缺失為主。

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他強調，逐筆裁罰案，銀行局均是依缺失情節輕重予以裁罰，金管會對金融業違規情事核處罰鍰及處分目的在於促使受罰業者確實檢討改善缺失、加強內控及治理機制，避免類似情事再發生，維持金融業健全經營並保障消費者權益。

保險局2024年開罰件數達34件，年增7件，罰鍰金額5490萬元，年增4.67%；證期局2024年對證券期貨投信投顧業及上市櫃公司等合計開罰255件，年增36件，罰鍰金額8022萬元，年增13.47%。（編輯：潘羿菁）1140114