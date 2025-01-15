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台積電增資美日廠挹注 113年台灣對外投資額創新高

2025/1/15 18:12
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（中央社記者劉千綾台北15日電）國際供應鏈重組牽動台廠海外布局，經濟部表示，台積電增資美國廠和日本廠等大案挹注，去年全年核准對外投資金額高達449.3億美元，連2年創新高；反觀僑外投資金額，雖然有ASML、微軟等大廠來台投資，但受高基期影響，去年衰退幅度達3成。

經濟部今天公布113年12月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資以及對中國大陸投資統計。

對外投資方面，去年核准對外投資件數共782件，年增37.68%；投資金額達449億3195萬6000美元，是繼112年後再創歷史新高，成長90.57%。

投審司表示，近年對外投資金額大幅成長反映台商面對國際供應鏈重組局勢，掌握商機，強化國際供應鏈關鍵角色，去年核准台積電增資美國廠125億美元、增資日本廠52.62億美元，以及文曄科技以39.8億美元收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權等大案。

此外，去年核准對新南向國家投資件數為326件，年增39.91%，投資金額為87億2640萬8000美元，年增57.42%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。

至於對中國大陸投資方面，去年核准件數為310件，年減5.49%；核准投資金額為36億5425萬9000美元，年增20.33%，主因爲核准多筆台商因全球布局併購跨國企業，因而認列該跨國公司原有在中國大陸投資事業的投資金額。

僑外來台投資部分，投審司表示，去年核准件數為2221件，年減3.85%；核准金額為78億5811萬8000美元，雖較112年同期減少30.18%，其中核准新南向國家來台投資件數和金額也呈現衰退。

投審司指出，113年核准僑外投資金額仍高於自97年以來的平均投資金額，仍有ASML、微軟、亞馬遜、酷澎等多家國際知名外商持續來台投資，顯示台灣投資環境仍受高度肯定。

至於去年僑外投資金額衰退幅度達3成，投審司說明，111年、112年受離岸風電與綠能大型投資案件推升，僑外投資核准金額分別達約133億美元、112億美元，創下97年以來最高及第3高紀錄，墊高比較基期。

在全球景氣疲弱、美國等主要國家舉行大選，增加投資不確定下，國際間大型投資案件普遍持觀望態度，投審司表示，台灣與國際外人直接投資表現尚屬一致。去年核准僑外投資新設公司件數為1162件，投資金額約2億1014萬美元。

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核准陸資來台方面，投審司表示，去年核准件數為36件，年增20%；投資金額為2億9722萬3000美元，年增901.04%，主因為核准陸資投資人新加坡商鴻運科股份有限公司以新台幣90億元，增加台灣分公司營業資金所致。

根據統計，自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計至去年12月核准陸資來台投資件數為1622件，核准金額為28億9316萬8000美元。（編輯：林淑媛）1140115

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