鴻海砸近53億元 擴大布局美國和印度
2025/1/15 20:47
（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海積極布局海外，今天晚間公告旗下鴻佰科技在美國加州購地與取得廠房，印度子公司取得機電設備，2筆投資規模合計約新台幣52.8億元。
鴻海今天晚間公告，旗下鴻佰科技（Ingrasys Technology）美國子公司在加州南灣大城森尼韋爾（Sunnyvale）購地及取得廠房，投資金額1.28億美元（約新台幣42億元），取得土地26.31英畝、廠房31萬3740平方英尺。
鴻海也公告，印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited取得機電設備，投資金額28.63億元盧比（約新台幣10.8億元）。
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鴻海指出，2筆投資目的均為營運需求。
鴻海董事長劉揚偉先前表示，集團在全球布局，按照客戶需求和營運策略進行，在美國、中國大陸、印度等主要市場，營運持續擴大。（編輯：林家嫻）1140115
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