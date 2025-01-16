加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

威力德生醫擬2月下旬上櫃 預期體外診斷需求成長

2025/1/16 15:22（1/16 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
威力德生醫董事長周國忠16日表示，慢性病與台灣人口老化將增加檢測試劑的需求，且2025年起成人免費健檢年齡門檻下修，也擴大重要癌症篩檢項目年齡、篩檢內容，都是2025年公司成長重要動能。中央社記者何秀玲攝 114年1月16日
威力德生醫董事長周國忠16日表示，慢性病與台灣人口老化將增加檢測試劑的需求，且2025年起成人免費健檢年齡門檻下修，也擴大重要癌症篩檢項目年齡、篩檢內容，都是2025年公司成長重要動能。中央社記者何秀玲攝 114年1月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北16日電）主打體外診斷市場的威力德生醫預計今年2月下旬掛牌上櫃，暫定參考價為58元；董事長周國忠表示，慢性病與台灣人口老化將增加檢測試劑的需求，且今年起成人免費健檢年齡門檻下修，以及擴大重要癌症篩檢項目年齡、篩檢內容，都將是今年成長重要動能。

威力德生醫將於明天舉行上櫃前業績發表會，今天舉辦媒體交流會。威力德生醫以其在臨床化學分析、免疫檢驗、血液氣體與分子診斷學等專業，提供醫療院所和醫檢所體外診斷解決方案。

周國忠說，威力德生醫有8成以上核心業務為體外診斷試劑與設備銷售，其餘來自於健康行動APP，以及醫療資訊平台數位健康服務的延伸。

周國忠表示，在體外診斷試劑與設備銷售上，威力德生醫與多家全球診斷國際大廠合作，也與體外診斷全球市占超過2成的大廠羅氏診斷（Roche）合作，深耕台灣醫療，可確保技術領先與產品完整性；威力德生醫並設有專屬倉庫，以備貨庫存，確保供應鏈穩定與檢測服務不中斷。

google news透過 Google News追蹤中央社

他指出，威力德生醫優勢在於產品線完整，且庫存管理高效，加上物流配送能力，可提供多數醫療機構對檢驗試劑和耗材的需求；並可協助醫療體系跟診所進行數位化作業流程，也能增加檢驗內容，讓客戶能回頭採購公司的檢驗試劑，商業模式是從數位化驅動檢驗試劑的量能。

周國忠也表示，目前客戶涵蓋醫療院所、大型醫檢所及基層診所，並擁有生化、免疫、尿液、血液氣體及分子診斷試劑等多款產品。公司也與大型醫檢機構建立合作關係，並持續拓展檢測項目以深化服務內容，有效提升營運動能。截至2024年9月底，威力德已與超過240家醫療院所合作，涵蓋約350個單位及674台設備。（編輯：楊蘭軒）1140116

#台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：