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掌握低軌衛星商機 昇達科自結2024年每股賺8.66元

2025/1/17 18:54
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（中央社記者潘智義台北17日電）低軌衛星與無線通訊廠昇達科技今天公布自結2024年稅後淨利約新台幣5.87億元，年增143.5%，每股盈餘8.66元。

昇達科技統計，2024年合併營收23.35億元，創歷年最佳紀錄，年增47.3%，毛利率受惠於低軌衛星產品營收比重提高至43%，年度整體毛利率達51.3%，遠高於2023年的40.4%，每股盈餘達到8.66元，獲利規模相較112年度大幅度躍升。

昇達科表示，2024年獲利佳，最大關鍵在於掌握到全球低軌衛星產業需求。去年12月不僅完成國內汐止廠與海外越南廠的廠區擴建，並規劃國內七堵3廠、汐止2廠的建置，海外布局也已在泰國展開建廠規畫，產能提前儲備足以因應產業持續爆發之需。

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昇達科說，新廠產能均以低軌衛星相關產品為產製重點，也將是中長期維持營運高成長的核心動能。

昇達科表示，芮特科技已於10月18日成為昇達科百分之百持股子公司，私有化後可全數認列芮特科技獲利，且雙方在整合之後成本與費用均有節省的空間，並能整合集團資源進行芮特射頻產品的全球布局。（編輯：張均懋）1140117

#昇達科
#低軌衛星
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