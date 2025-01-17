黃仁勳為緯創尾牙站台 大方承諾送紅包給加班員工

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（中央社記者吳家豪台北17日電）AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚為代工廠緯創尾牙站台，他表示，輝達給緯創的訂單非常巨大，也在現場視訊連線緯創湖口廠加班員工，感謝他們的辛勞，並承諾將送出紅包。

穿著招牌皮衣的黃仁勳走上緯創尾牙舞台時，笑著向現場員工揮手致意說，「大家好，我的好朋友」，並表示「我們將在AI時代一起成長」，輝達給緯創的訂單「非常巨大」（gigantic）。

由於緯創有1000名員工留在湖口廠為輝達加班，無法參加今晚尾牙，黃仁勳特別在台上與緯創湖口廠員工進行視訊連線，感謝他們做出「難以置信的成績」，並大方承諾將送出紅包。

黃仁勳也向緯創董事長林憲銘送上2人合照作為紀念，並與緯創高層一起舉杯向員工致意。

林憲銘在尾牙會前記者會自嘲，今天媒體來得很踴躍，「十之八九吧，大家都不是為了我們來」；他說，緯創與輝達合作非常久，輝達本來就很重視台灣供應鏈，「有幾個在他（黃仁勳）心裡面，應該也有一些不同的重量吧」。

林憲銘說，緯創本身也是AI使用者，把AI工具和軟體導入營運，充分享受到好處，才認為這一波AI勢頭還會繼續，正因為「身受其利」，對未來發展更有信心。

林憲銘表示，從緯創財報觀察毛利率和獲利狀況來看，可以開始體會到，緯創已經把ODM代工轉型成技術服務，在高毛利、高附加價值事業堆疊非常多，達到好幾千億元的規模，在這樣背景下，毛利率才有辦法一直提升。

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他也提到，再過幾天美國總統當選人川普將上任，他相信緯創在美國的布局已足以因應。另一個比較大的變數是中國情勢，過去幾年緯創在中國調配產能，現在越來越順，讓中國以外產能充分發展，包括在台灣也擴充非常順利，先前也在墨西哥、越南和美國持續擴充。

林憲銘坦言，中國市場因為美國政府管制令影響，緯創必須配合客戶做調整，現在都按照法規進行，在可見的未來，緯創在中國以外地區的活動會比較多。（編輯：潘羿菁）1140117