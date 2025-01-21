受惠供應鏈移轉 東協全年接單衝982.7億美元創新高

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（中央社記者曾智怡台北21日電）受惠供應鏈移轉效應，經濟部今天表示，去年全年東協接單金額達982.7億美元，年增15.9%，寫下歷史新高；最大接單地區美國全年接單金額達1936.4億美元，也創歷年第3高表現。

經濟部今天公布2024年12月外銷訂單統計529.2億美元，年增20.8%，連10紅；累計全年外銷訂單達5895.4億美元，較2023年成長5.1%，終結連續2年負成長，並寫下史上第3高紀錄。

觀察12月主要訂單來源，美國訂單為182.9億美元，為歷年第2高，年增率31.0%，黃于玲解釋，主因AI商機挹注，電子產品增加29.1億美元，其次為資通訊產品增加10.3億美元；至於全年接單1936.4億美元，較前一年增8.6%，寫下史上第3高表現。

中國大陸及香港部分，訂單114.5億美元、年增率13.6%，以電子產品增加12.9億美元或增24.9%較多；全年接單1266.8億美元，較2023年增加5.3%。

黃于玲指出，農曆春節前備貨需求挹注12月訂單，以消費性智能晶片需求為主，至於拜登政府發布禁令，僅極少數廠商回覆有提前因應。

受惠供應鏈移轉效應，東協12月訂單82.5億美元，較上年同月增24.9%，以資訊通信產品增加9.3億美元或增43.1%較多；2024年接單982.7億美元，較前一年增15.9%，創下歷史新高。

歐洲、日本全年接單則因經濟疲弱呈現負成長，其中，歐洲12月訂單73.8億美元，較上年同月增9.5%；全年接單846.2億美元，較2023年減9.9%。

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日本訂單26.7億美元，較上年同月增25.7%，以其他產品如遊戲機等增加3.2億美元或增136.6%較多；2024年接單292.2億美元，較2023年減4.2%。

此外，12月外銷訂單海外生產比48.2%，較上年同月下降0.3個百分點，為2009年以來最低，黃于玲表示，主因海外生產比較高的資訊通信產品廠商（伺服器）提高國內生產所致。（編輯：林淑媛）1140121