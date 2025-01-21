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國泰金攜手歐洲BPCE集團 合資成立新資產管理公司

2025/1/21 21:50
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（中央社記者謝方娪台北21日電）國泰金今天宣布，子公司國壽持有16.75%股權的資產管理公司GIH與歐洲第4大銀行集團BPCE旗下資產管理公司達成協議，雙方將以持股各半比例合資成立新資產管理公司，新合資公司管理資產規模將躍居全球前10大。

國泰金今天代子公司國壽宣布，國壽持有16.75%股權的Generali Investments Holding S.p.A.（GIH）與歐洲第4大銀行集團BPCE旗下資產管理公司Natixis Investment Managers（Natixis IM）達成協議，雙方將以持股各半比例，合資成立新資產管理公司。

國泰金說明，新合資公司營收將達41億歐元，領先歐洲其他同業，且管理資產規模高達1.9兆歐元，一躍成為全球前10大資產管理公司，目前相關程序尚須取得各方主管機關核准，預期於2026年初完成。

國泰金2023年7月與全球知名Generali集團達成協議，透過股權轉換，將國壽旗下康利資產管理及其分支機構，100%轉換成Generali集團旗下資產管理公司GIH約16.75%股權，並持1席董事席次。

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國泰金表示，此次GIH擬再度擴張事業版圖，與擅長零售通路的Natixis IM聯手合資成立新資產管理公司，不僅能完整服務法人、零售、保險業者3大客群，國際據點將橫跨美國、歐洲與亞洲，另將拓展更全面化商品與服務，在既有GIH擅長的固定收益商品投資外，增加Natixis IM擅長的股票、多元資產及不動產等商品。

BPCE為法國第2大、歐洲第4大銀行集團，在全法擁有8200多家分行，總部位於巴黎，擁有3500萬名客戶及10萬名員工，轄下資產管理公司Natixis IM負責拓展集團所有資產管理業務，目前為歐洲第5大資產管理公司。（編輯：張均懋）1140121

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